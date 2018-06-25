Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü
Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile...
İstanbul'da bölge bölge seçilen yeni milletvekilleri
İstanbul Milletvekilleri partilere göre dağılımı

(Görüntülü) Akyazı'da kavga: 1 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, M.Ö. tartıştığı 16 yaşındaki E.Ü.'yü bıçakladı. Yaralanan genç tedavi altına alınırken, yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Olay akşam saatlerinde,...

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, M.Ö. tartıştığı 16 yaşındaki E.Ü.'yü bıçakladı. Yaralanan genç tedavi altına alınırken, yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Olay akşam saatlerinde, Akyazı Yeni Mahalle Gül Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile E.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. M.Ö. üzerindeki bıçağı çıkartarak E.Ü.'yü karnından yaraladı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralanan E.Ü yakınları tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne getirildi. E.Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası iki tarafın yakınları Akyazı Devlet Hastanesi'nde karşılaşınca arbede yaşandı. Polis tarafları ayırdı. E.Ü.'nün yakınları hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325