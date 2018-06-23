(Görüntülü) Akü hırsızları suçüstü yakalandı

Tolga YANIK KONYA ) KONYA'da araçlardan çaldıkları aküleri el arabasına yükleyip götüren Samet B. (23), Mevlüt Ç. (24) ve Tahir D. (25), polis tarafından suçüstü yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi yakınlarında 3 kişinin araçların akülerini el arabasına yükleyip götürdüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheliler Samet B., Mevlüt Ç. ve Tahir D.'yi el arabasıyla giderken yakaladı. Arabada inceleme yapan polis, çalıntı 6 araç aküsü buldu. Gözaltına alınan Tahir D.'nin Dalaman Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve 3 suçtan arandığı, Mevlüt Ç.'nin de aranmasının olduğu belirtildi. Farklı suçlardan poliste suç kayıtları bulunan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.