(Görüntülü) Aksaray'da silah kaçaklığı operasyonu: 10 gözaltı
AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı kişilerin silah kaçakçılığı...
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün Topakkaya beldesi, Macarlı ve Altınkaya köyleri ile Kayseri’de daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 2 bin tabanca mermisi, yüzlerce av tüfeği fişeği ve 2 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.