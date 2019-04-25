Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü ortaokul öğretmeni 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ihlara yolu Kireçlik rampası mevkisinde meydana geldi. Fatih Göktaş (24) yönetimindeki 68 AAE 828 plakalı otomobil, Lütfü Uzel'in (45) kullandığı 50 BG 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Fatih Göktaş ile Lütfü Uzel'in aracında bulunan ve çalıştıkları Güzelyurt Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na giden öğretmenler Zehra Topal (28), Ayten Kara (29), Sibel Karaoğlan (27) ile Fatih Güçlüsan (37) yaralandı. Lütfü Uzel ise kazayı yaralanmadan atlattı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 4'ü öğretmen 5 yaralı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü ortaokul öğretmeni 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ihlara yolu Kireçlik rampası mevkisinde meydana geldi....
25 Nisan 2019 Perşembe 11:19
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