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(Görüntülü) Aksaray'da kamyonete uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 5 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’da, kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen kamyonete düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi. Kamyonette bulunan 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı. Aksaray Emniyet...

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’da, kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen kamyonete düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi. Kamyonette bulunan 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir kamyonet ile uyuşturucu getirileceğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda sevkiyatın gerçekleştirileceği kamyonetin plakası tespit edildi. Takip başlatan narkotik polisi, Murat D.'nin(36) kullandığı kamyonete Aksaray-Adana Yolu üzerinde operasyonla düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda kamyonette bin 72 adet ectasy hap, 267 gram uyuşturucu hap skunk ile 1 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler bulundu. Sürücü Murat D. ile beraberinde bulunan Osman D. (24), Mevlüt K. (38), Ramazan K. (23) ve Meryem G. (20) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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