YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDE Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 depo işçisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
(Görüntülü) Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDE Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Söndürme...
26 Mart 2019 Salı 14:47
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