(Görüntülü) Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi (2)
AKSARAY'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde...
25 Şubat 2019 Pazartesi 15:24
AKSARAY'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı. Alevler bir anda tesisi sararken, olay sırasında yemekhanede olan işçiler yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. Tesise Aksaray Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, tesisi saran alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.