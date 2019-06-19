(Görüntülü) Akrabalar arasında arsa kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, akraba 2 ailenin fertleri arasında arsa paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada Sedat U. (39), av tüfeğiyle ayaklarından yaralanırken, babası İbrahim U. (66) demir sopayla darbedildi. Olayla ilgili Yaşar Ç. (60), gözaltına alınırken, oğlu Barış Ç. ise kayıplara karıştı. Olay, ilçeye bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim U. ve oğlu Sedat U., dayılarından miras kalan arsanın paylaşımı için akrabaları olan Yaşar Ç. ve oğlu Barış Ç. (31) ile buluştu. Bir süre sonra iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Yaşar Ç., aracından aldığı av tüfeği ile İbrahim U. ile oğlu Sedat U.'ya ateş açtı. Sedat U., tüfekten çıkan saçmaların ayaklarına isabet etmesiyle yaralanırken, baba İbrahim U.'da, ikili tarafından demir sopayla darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Barış Ç., olay yerinden kaçtı. Yaralı Sedat U. ile baba İbrahim U., sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşar Ç., ise av tüfeği ile birlikte Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Barış Ç.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.