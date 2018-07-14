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(Görüntülü) Akıma kapılan biçerdöver operatörü ve yanındaki çocuk toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren biçerdöver operatörü Hikmet Yasakçı (48) ve yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12) düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olay,...

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren biçerdöver operatörü Hikmet Yasakçı (48) ve yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12) düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olay, Osmancık ilçesi Yağsiyen köyünde dün meydana geldi. İddiaya göre, operatör Hikmet Yasakçı, yönetimindeki biçerdöver buğday hasadı yaparken Serdar Aksoy'a ait tarladan, Kazım Sümbül'e ait tarlaya gitmek için elektrik hattı altından geçtiği sırada elektrik akımına kapıldı. Biçerdöver operatörü Hikmet Yasakçı ile yanında bulunan biçerdöverin sahibinin oğlu olan Gökhan Ahıskalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazeler yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi. Bir çocuk babası Hikmet Yasakçı için Çorum merkeze bağlı Çanakçı köyünde, Gökhan Ahıskalı ise Celilkırı köyünde bu sabah cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeleri aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

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