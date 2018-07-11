(Görüntülü) Akıma kapılan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman merkeze bağlı Balaban köyünde temizlik için evi yıkarken, yerdeki seyyar prizi kaldırmak isterken akıma kapılan Özge Yıldırım'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Abdullah- Fatma...

TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman merkeze bağlı Balaban köyünde temizlik için evi yıkarken, yerdeki seyyar prizi kaldırmak isterken akıma kapılan Özge Yıldırım'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Abdullah- Fatma Yıldırım'ın 6 erkek, 4 kızının en küçüğü olan Özge Yıldırım cenazesi, öğle vakti Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Tabutuna tülbent konulan Özge'nin, aile bireyleri, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Özge Yıldırım'ın cenazesi, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşini kurtarmak isterken yaralanan ağabeyi Rıdvan Yıldırım'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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