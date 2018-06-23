Hadi KURT-ŞANLIURFA -)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli Suriyeli 2 aile arasında çıkan, 2 kişinin kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kız alıp verme nedeniyle aralarında husumet bulunan Suriyeli 2 aile, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde kavga etti. Kavgada tüfeklerle açılan ateşlerle Suriyeli 2 kişi yaralandı. Olayın ardından mobese kamera kayıtlarını inceleyen polis, kaçan şüphelilerin Suriyeli V.A. ile H.S. olduğunu belirledi. Emniyette ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü) Akçakale'de Suriyelilerin kavgasına 2 tutuklama
Hadi KURT-ŞANLIURFA -)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli Suriyeli 2 aile arasında çıkan, 2 kişinin kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece...
23 Haziran 2018 Cumartesi 16:25
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