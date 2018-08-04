(Görüntülü) AKARYAKIT TANKERİNE ÇARPAN BİSİKLETLİ GÜVENLİK KAMERASINDA
04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:31
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