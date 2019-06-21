(Görüntülü) Ajandalı fuhuş çetesi çökertildi

YALOVA'da yurt dışından iş bulma ümidiyle Türkiye'ye gelen kadınlara zorla fuhuş yaptıran 11 kişilik çete çökertildi, 14 kadın ise kurtarıldı. Çete üyelerinin kadınlarla ilgili bilgilerin yer aldığı ajanda tuttuğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin (KOM) koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Yalova merkezli, İstanbul, Bursa, Kocalei, Sakarya'da fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı 14 kadın ise kurtarıldı. Rusya ve Ukrayna’dan Türkiye’ye iş bulma ümidiyle gelen kadınlara tehdit ve şantajla fuhuş yaptıran çetenin, müşterilere de uyuşturucu temin ettiği belirlendi. Polise yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri saptanan çete üyeleri hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’, ‘tecavüz’, ‘fuhşa teşvik’, ‘zorla alıkoyma’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘uyuşturucu madde ticareti ve temini’ gibi çeşitli suçlarda işlem yapıldı. Doktor lakaplı çete lideri Osman B.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kadınların ise, hastanede yapılacak kontrollerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.