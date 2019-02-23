(Görüntülü) Ahmet, kıyısında kamp kurduğu baraj gölünde boğuldu

KAYSERİ'de, Yamula Barajı kenarında 2 arkadaşıyla çadır kurup kamp yapan Ahmet Yasin Yılmaz (20), balık avlamak için kullandıkları bota doğru yüzerken boğuldu.​ Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü kıyısında kamp yapmak için 2 arkadaşıyla birlikte çadır kuran Ahmet Yasin Yılmaz, balık tutmak için kullandıkları botun sürüklendiğini görünce suya girdi. Bota ulaşmak için kulaç atan Yılmaz, yaklaşık 300 metre sonra, kıyıdaki arkadaşlarının bakışları arasında gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot ile açılarak Yılmaz'ın kaybolduğu bölgede arama başlattı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından dalgıçlar, Yılmaz'ın cesedine ulaştı. Kıyıya getirilen Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Kayseri Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.