Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

(Görüntülü) Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI Valiliği'nce Cumaçay köyü bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız uyruklunun ifadesi alınmak üzere İl...

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI Valiliği'nce Cumaçay köyü bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız uyruklunun ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü duyuruldu. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe Cumaçay köyü bölgesinde Fransız uyruklu 3 kişinin AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıttıklarının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklunun, AGİT/OSCE listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve seçmenlerle seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisinin alındığı belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu kişilerin ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiği bildirildi. Öte yandan AGİT üyesi oldukları iddia edilen 1'i erkek 3 kişinin, sabah Gazi Mahallesi'ndeki Şehit Hikmet Koman İlköğretim Okulu'nda sandık başında oy kullananları denetlediği belirlendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325