Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, () - AĞRI merkezli 26 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, usulsüz ehliyet çıkarılması' suçlarından düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, usulsüz ehliyet çıkarılması’ suçlarına yönelik yaklaşık 7 aylık fiziki ve teknik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Polis ekiplerince, 3 Mayıs günü, Ağrı merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Samsun, Aydın, Muğla, Sakarya, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Van, Kütahya, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Uşak, Burdur, Batman, Tokat, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Artvin, Kars olmak üzere 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerden 102'si serbest bırakılırken, 19'u adliyeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 19 kişiden 1'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Görüntülü) Ağrı'da dolandırıcılık operasyonunda 121 gözaltı
Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, () - AĞRI merkezli 26 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, usulsüz ehliyet çıkarılması' suçlarından düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Valiliği'nden yapılan...
09 Mayıs 2019 Perşembe 12:26
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