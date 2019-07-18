BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
(Görüntülü) Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi....
18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
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