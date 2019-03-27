(Görüntülü) Ağaçlık alana düşen kadın 16 saat sonra kurtarıldı

İZMİT'te gece yürüyüşü yaptığı sırada kayarak ağaçlık alana düşerek mahsur kalan Ayşe Erdemli (47), yaklaşık 16 saat sonra, sesini duyurduğu liseli gencin ihbarı ile kurtarıldı.



Olay, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 02.00 sıralarında caddede yürüyüşe çıkan Ayşe Erdemli, ayağının kayması sonucu bölgedeki vadiye yuvarlandı. Ormanlık alanda mahsur kalan ve cep telefonunun şarjı biten Erdemli, gece boyunca sesini kimseye duyuramadı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çevreden tekrar yardım istemeye başlayan Ayşe Erdemli'yi kimse fark etmedi. Kurtulmak için büyük çaba harcayan Erdemli'nin sesini, saat 17.00 sıralarında bölgeden geçen lise öğrencisi Celal Türedi duydu. Gencin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.



Kadının sesini duyan ancak ağaçlık alana giremeyen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanda Ayşe Erdemli'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerine gelen gazetecilerin kullandığı drone ile bölgeyi inceledi. Erdemli'nin yerini belirleyen itfaiye erleri, ormanlık alanda kadına ulaştı.



Bölgedeki patika yollardan yanına gelen itfaiye erlerinin yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saat sonra çıkarılan Ayşe Erdemli, sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen Erdemli, tedbir amaçlı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

