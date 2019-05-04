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(Görüntülü) Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı. Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit...

HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.

Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un şehadet haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Evli ve 3 aylık bir çocuğu bulunan Şehit Servet Akkuş'un eşi ve çocuğu ile anne ve babasının Çalışlar köyünde oturduğu belirtildi.

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