(Görüntülü) Afşin'de define arayanlara operasyon: 7 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, define aradıkları öne sürülen 7 kişi, tarih eserlerle yakalandı.



Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin'in Göllüce ve Arıtaş mahallelerinde 7 kişinin define aradığı bilgisine ulaştı. Liderliği E.B.'nin yaptığı şüphelileri takibe alan jandarma, 5 ay süren çalışmanın ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese yapılan operasyonda örgüt lideri E.B. ile birlikte F.B., Ş.G., E.B., M.Y., N.Ö. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük, 26 obje, 8 parlak taş, 5 ok ucu, 1 kaşık ile 5 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 37 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.