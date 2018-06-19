ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de son bir hafta içerisinde; AFAD ve Kızılay işbirliğinde 28 farklı yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıttı. TSK'nın duyurduğu gelişmeye dair fotoğraflar da yayınlandı. Fotoğraflar arasında yaşlı bir kadının, kendilerine yemek ve insani yardım malzemesi getiren Mehmetçiği kaskından öperek teşekkür etmesi görenleri duygulandırdı.
(Görüntülü) Afrin'de yaşlı kadın, yardım getiren Mehmetçiğe böyle teşekkür etti
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de son bir hafta içerisinde; AFAD ve Kızılay işbirliğinde 28 farklı yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıttı. TSK'nın duyurduğu gelişmeye...
19 Haziran 2018 Salı 17:14
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