(Görüntülü) Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının havadan çekilen yeni görüntüleri

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında aramaların saatlerce sürdüğü Üsküdar Kandilli'deki villa, bugün tarafından havadan fotoğraflandı. Mühürlenen ve önünde polis ekibinin beklediği villanın yakından çekilen fotoğraflarında ana yapının yanında ek binaların olduğu görülüyor. Operasyonun kilit adresi olan lüks villa ağaçlar arasında yer alıyor.