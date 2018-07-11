Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Bir çevik kuvvet otobüsüne bindirilen 9 kadın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.
(Görüntülü) Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 9 kadın daha gözaltına alındı
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Bir çevik kuvvet otobüsüne bindirilen 9 kadın...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:54
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