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(Görüntülü) Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Operasyonun devamında aynı villadan...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Operasyonun devamında aynı villadan 13 erkek de gözaltına alındı. Böylece Adnan Oktar grubunun kullandığı ve 100 odası olduğu belirtilen villadan 22 kişi gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

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