(Görüntülü) Adli Tıp: Üniversiteli Feray'ın ölümünde, silah uzaktan ateşlenmiş

MERSİN'de geçen yıl, üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) evinde tek kurşunla vurularak ölümüyle ilgili polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık, tabancasının kazaen ateş alması sonucu Şahin'in öldüğünü iddia ederken, Adli Tıp Kurumu raporunda, silahın uzaktan ateşlendiği vurgulandı.



Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, 19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesindeki evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın kazaen meydana geldiğini savunan polis memuru Aykul gözaltına alınıp, tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Aykul hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Raporda tabancanın uzaktan ateşlendiği vurgulandı. Raporu değerlendiren mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaası için süre istemesi üzerine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



'SOĞUKKANLIYDI, PİŞMANLIK HALİ YOKTU'



Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Feray Şahin'in babası Bekir Şahin, sanığın en ağır şekilde ceza alması yönünde talepte bulunduklarını belirterek, "Rapor, katilin yalan söylediğini bir kez daha ortaya çıkardı. Biz başından beri kızımın kasten öldürüldüğünü biliyorduk. Çünkü biz kızımıza güveniyorduk. Deliller çok karartıldı, yok edildi. Tüm bunlara rağmen mevcut ipuçlarıyla buraya kadar geldik. 23 yaşında gencecik bir kızımızı kaybettik. Hiç kimsenin birini öldürmeye hakkı yoktur, isterse polis olsun. Bunun bedelini de en ağır şekilde ödemesi, kızımın kanının yerde kalmayacağı şekilde ağır ceza verilmesini bekliyoruz. Yargıdan ve yüce adaletten bunu bekliyoruz. Sanık her zamanki gibi bu duruşmada da soğukkanlıydı. Başından bu yana pişmanlık duymuş bir hali yoktu, yüz ifadeleri öyleydi" dedi.



'GÖZYAŞLARI DİNSİN'



Feray Şahin'in acılı annesi Aysel Şahin ise sanığı tekrar tekrar görmenin kendilerini mahvettiğini söyledi. Türkiye'deki kadın cinayetlerinin artık sona ermesi ve annelerin gözyaşlarının dinmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bu duruşmada sonuç bekliyorduk ama tekrar ertelendi. Bu bizi biraz daha mahvetti, biraz daha strese soktu. Çünkü her seferinde aynı şeyleri yaşıyoruz, her seferinde kızımızı bir kez daha kaybediyoruz. Hayatımızda daha önce görmediğimiz bir katili karşımızda görmemiz bizi daha çok yıpratıyor. Gencecik, savunmasız, üniversite son sınıf öğrencisi, mimarlık okuyan bir insan katledildi. Yeter artık, kadınlar ölmesin, analar ağlamasın, bu cinayetler bir son bulsun istiyorum. Müebbet hapis cezasıyla yargılansın ve o cezayı da alsın istiyorum" diye konuştu.



Ailenin avukatı Özgür Akdağ da duruşmanın karar için ertelendiğini söyledi.