(Görüntülü) Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Demirkan yönetimindeki 06 EU 2428 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Mustafa Balçak yönetimindeki 80 GJ 696 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Mustafa Demirkan, Cemal Demirkan ve Mustafa Balçak yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Demirkan yönetimindeki 06 EU 2428 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Mustafa Balçak yönetimindeki 80 GJ 696 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Mustafa Demirkan, Cemal Demirkan ve Mustafa Balçak yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.