Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılcapınar köyü yakınlarında tarladan dönen Tayyip Figen yönetimindeki 02 AJ 122 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Tayyip Figen, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Figen, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Figen'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
(Görüntülü) Adıyaman'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılcapınar köyü yakınlarında tarladan dönen Tayyip Figen yönetimindeki...
30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:03
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