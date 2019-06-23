(Görüntülü) ADIYAMAN'DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI
23 Haziran 2019 Pazar 11:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Adana'da 18 yıldır beklediği böbreğe,...
- 2Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi
- 3Türk profesöre ABD'den 'en iyi...
- 4Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personelinin...
- 5Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personelinin...
- 6(Görüntülü) 'Telsiz diş düzeltme'...
- 7(Görüntülü) 'Telsiz diş düzeltme'...
- 8'Telsiz diş düzeltme' tedavi...
- 9Sağlık verilerinin aktarılmasında 'yazılı...
- 10Sağlık verilerinin aktarılmasında 'yazılı...
- 1(Görüntülü) Hüsnü Güreli: Işık...
- 2(Görüntülü) Sağlık profesyonelleri...
- 3Hüsnü Güreli: Işık Üniversitesi’ndeki...
- 4(Görüntülü) Sağlık profesyonelleri...
- 5Sağlık profesyonelleri İSÜ’de buluştu
- 6(Görüntülü) Levent Uysal: Üniversite...
- 7Levent Uysal: Üniversite kontenjanları...
- 8Avrupa ve Asyalı ‘arkadaşlar’ bir...
- 9(Görüntülü) Haliç Üniversitesi’nde...
- 10Haliç Üniversitesi’nde 18’inci mezuniyet...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1İntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü...
- 2Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
- 3CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI
- 4Antalya turizminde yeni rekor
- 5Müşterilerine yaptığı 'çaman'ı,...
- 6Altay'da kaleci Gökhan zor
- 7Yeni askerlik sistemi kanunu oylanacak
- 8Yeni askerlik sistemi kanunu oylanacak
- 9Yeni askerlik sistemi kanunu oylanacak
- 10(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan...
- 11Eski Bakanlardan Güneş Taner oyunu kullandı
- 12Eski Bakanlardan Güneş Taner oyunu kullandı
- 13Altınordu'nun gözü Cengiz'de
- 14(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan...
- 15Menemenspor'da kaleci Necati ayrıldı
- 16Iyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde...
- 17DHA YURT BÜLTENİ-6
- 18Manisa BŞB, Mustafa Çakır'ı bitirdi
- 19Akhisarspor, Caner'i bırakmak istemiyor
- 20Minibüsün çarptığı Gülçin, hastanede...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:25
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38