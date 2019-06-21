(Görüntülü) Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 27 UM 952 plakalı 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV'deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.