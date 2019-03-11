Mahir ALAN-ADIYAMAN-) Adıyaman'da patlayan trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Aşırı yüklenme sonucu patladığı belirlenen trafo 3 saatlik çalışmayla onarılarak mahalleye elektrik verildi. Olay, geç saatlerde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafoda patlama meydana gelerek yanmaya başladı. Aşırı yüklenmeden dolayı patladığı belirlenen trafoyu yangını görenlerin haber verdiği itfaiye ekipleri söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi çalışanları yaklaşık 3 saat süren çalışma ile mahalleye yeniden elektrik verdi.
(Görüntülü) Adıyaman'da mahallede trafo yandı
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) Adıyaman'da patlayan trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Aşırı yüklenme sonucu patladığı belirlenen trafo 3 saatlik çalışmayla onarılarak mahalleye elektrik verildi. Olay, geç saatlerde İmamağa...
11 Mart 2019 Pazartesi 11:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.