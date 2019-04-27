(Görüntülü) Adıyaman'da kaza 6 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Aslan yönetimindeki 02 BK 432 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta Feyzullah Karabiner'in kullandığı 02 KF 930 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İbrahim, Hediye, Mustafa ve Mehmet Karabiner yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.