Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

(Görüntülü) Adıyaman'da kaza 6 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Aslan yönetimindeki 02 BK 432 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta Feyzullah Karabiner'in...

ADIYAMAN'da, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Aslan yönetimindeki 02 BK 432 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta Feyzullah Karabiner'in kullandığı 02 KF 930 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İbrahim, Hediye, Mustafa ve Mehmet Karabiner yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328