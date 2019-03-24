(Görüntülü) Adıyaman'da iki ayrı kazada 20 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, meydana gelen iki ayrı kazada 20 kişi yaralandı.



İlk kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Şimşek yönetimindeki 44 S 531 plakalı minibüs, Rezip köyü yakınlarında Ali Tekyıldız'ın kullandığı 27 V 9872 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüsteki 14, otomobildeki 2 kişi yaralandı.



İkinci kaza ise Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.



Ferdi Altun yönetimindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün’ün kullandığı 55 NS 799 plakalı minibüs, çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüslerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri kazada araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.