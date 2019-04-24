(Görüntülü) Adıyaman'da aranan 2 şüpheli yakalandı
ADIYAMAN'da, gasp ve yağmalama suçundan aranan 2 şüpheli polislerce yakalandı. Geçen yıl karıştığı gasp suçundan dolayı aranan Suriye uyruklu Abdul El Ö. (22) ile 2017 yılında yağmalama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla...
24 Nisan 2019 Çarşamba 15:51
ADIYAMAN'da, gasp ve yağmalama suçundan aranan 2 şüpheli polislerce yakalandı. Geçen yıl karıştığı gasp suçundan dolayı aranan Suriye uyruklu Abdul El Ö. (22) ile 2017 yılında yağmalama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan T.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polislerin yakaladığı şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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