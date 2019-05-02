(Görüntülü) Adıyaman'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen ve sürücüleri öğrenilemeyen 02 BF 989, 34 FD 5629, 02 HF 468, 07 AOV 34 plakalı otomobiller ile 63 PT 234 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.