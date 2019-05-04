(Görüntülü) Adana'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu 3 asker şehit olurken, şehit askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesinden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) olduğu öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü’nden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan olduğu öğrenildi. Şehit Mehmet Erdoğan’ın 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin yarın öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.