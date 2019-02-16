Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

(Görüntülü) Adana'daki PKK operasyonunda 13 şüpheli adliyede

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü öncesinde...

(Görüntülü) Adana'daki PKK operasyonunda 13 şüpheli adliyede
ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine 14 Şubat günü sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden 13'ünün sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı saptandı. 13 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328