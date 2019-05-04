(Görüntülü) Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı (1)

Akif ÖZDEMİR / ADANA,() - ADANA'da sabaha doğru bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.





Şanlıurfa'dan Mersin'e giden 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 04.45 sıralarında Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada otobüs yan yatarak sürüklenirken, otobüste bulunan çok sayıda kişi de yaralandı. Bazı yolcular ise kaza sırasında otobüsten fırlayarak yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde ilk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi, yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Otoyoldaki ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.