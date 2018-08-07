(Görüntülü) Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda en az 20 kişi gözaltına alındı.2018-2019 Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına sayılı günler kala Adana'da yasa dışı bahisin önüne geçmek isteyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. KOM ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda evde arama yapıldı. Aralamalarda, yasa dışı bahis şebekesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen en az 20 kişi gözaltı alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.