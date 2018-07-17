(Görüntülü) Adana'da uyuşturucu operasyonu
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen...
17 Temmuz 2018 Salı 09:04
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinin de destek verdiği operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evleri özel eğitimli detektör köpeklerle didik aranırken, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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