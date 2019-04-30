Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...

(Görüntülü) Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası...

ADANA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettiği ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, 24 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 laptop, 1 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328