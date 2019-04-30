(Görüntülü) Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı
ADANA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası...
30 Nisan 2019 Salı 09:18
ADANA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte elemen temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettiği ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, 24 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 laptop, 1 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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