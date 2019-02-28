(Görüntülü) Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
28 Şubat 2019 Perşembe 01:27
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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