38 KİŞİ GÖZALTINDA Adana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eş zamanlı olarak 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda; şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü kaydedildi.
(Görüntülü) Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (2)
38 KİŞİ GÖZALTINDA Adana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eş zamanlı olarak 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda; şüphelilerin evlerinde uyuşturucu,...
27 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
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