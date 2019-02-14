(Görüntülü) Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.