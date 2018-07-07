(Görüntülü) Adana'da komedi filmi gibi kovalamaca

ADANA'da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüğü saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp, sürücüya 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan, 10 dakikalık takip sonucu yolcu minibüsüne çarparak duran araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşıldı.



3 genç, lüks otomobille gezintiye çıktı. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına motorlu yunus ekibi durdu. Polisler aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağıda uyuşturucu sandı. Polisler, yeşil ışık yanınca harekete geçe notomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ise polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Ehliyetsiz sürücü, Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.



ÇİÇEK VE SALAMURA YAPRAK ÇIKTI



Hareket edemeyen otomobili, peşindeki motorize yunus ekipleri sardı. Araç içerisinde isimleri açıklanmayan 3 kişi ise yere yatarılıp arkadan kelepçelendi. Bu sırada vatandaşlar olan biteni korku dolu bakışlarla izledi. Polis otomobiline bindirilen zanlılar gözaltına alındı. Yunus ekipleri ise otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracı içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığını için kaçtığı anlaşıldı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. başıma gelene bakın" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.