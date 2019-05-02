(Görüntülü) Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada HES projesinde meydana gelen patmalada yaralanan 4 işçiden, sağlık durumu ağır olan birinin, yaşamını yitirdiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan 3 işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde Valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir."