(Görüntülü) ADANA'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildi
29 Mart 2019 Cuma 12:08
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