(Görüntülü) Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.



Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Merkez Otogar yakınlarında bir geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. 10 itfaiye ekibi ise yangına müdahalede bulundu. Bir kısmı depo olarak kullanılan, malzeme toplanan bölümde bulunan araçlarla birlikte alevlere teslim olan fabrika küle döndü. İtfaiye ekiplerine tankerle sürekli su takviyesi yapıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.