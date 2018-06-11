Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

(Görüntülü) Adana'da FETÖ operasyonu

ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, 'mahrem imam' oldukları iddia edilen Ferhat K. ve eşi Melike K. yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması...

ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, 'mahrem imam' oldukları iddia edilen Ferhat K. ve eşi Melike K. yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 Haziran'da tespit ettikleri 'gaybubet evi'nde operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme proğramı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ortaya çıkan, emniyetin 'mahrem imam'ı olduğu öne sürülen Ferhat K. ve polis eşlerinden sorumlu olduğu iddia edilen eşi Melike K. yakalandı. Polis, gözaltına alınan çiftin oturdukları evi başkasının adına kiraladıklarını ortaya çıkardı. Evde yapılan aramada, 7 bin lira para ve çok sayıda dijital malzeme ve GSM hatları ele geçirildi. Üniversitede kimyager olarak çalışan Ferhat K. ve ev kadını eşi Melike K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325