(Görüntülü) Adana'da FETÖ operasyonu

ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda, 'mahrem imam' oldukları iddia edilen Ferhat K. ve eşi Melike K. yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 Haziran'da tespit ettikleri 'gaybubet evi'nde operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme proğramı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ortaya çıkan, emniyetin 'mahrem imam'ı olduğu öne sürülen Ferhat K. ve polis eşlerinden sorumlu olduğu iddia edilen eşi Melike K. yakalandı. Polis, gözaltına alınan çiftin oturdukları evi başkasının adına kiraladıklarını ortaya çıkardı. Evde yapılan aramada, 7 bin lira para ve çok sayıda dijital malzeme ve GSM hatları ele geçirildi. Üniversitede kimyager olarak çalışan Ferhat K. ve ev kadını eşi Melike K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.