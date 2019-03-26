ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü) Adana'da depo yangını (1)
ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
26 Mart 2019 Salı 20:47
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