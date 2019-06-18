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(Görüntülü) Adana'da DEAŞ şüphelileri adliyede

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında örgütle bağlantılı...

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ’da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin demir kapıları özel harekat polisleri tarafından koç başıyla kırılarak girildi. 19 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu. Emniyete götürülen 19 kişinin, sohbet toplantısı düzenlediği ve terör örgütüne eleman kazandırdıkları iddia edildi. Sorgulanan 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 13 kişi yoğun güvenlik önmeli altında sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.
 

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